Харламов призвал создателей картины Чебурашка взять на роль Шапокляк Волю
2023-03-03 15:14
Гарик Харламов предложил создателям кассового проекта "Чебурашка" снять его соведущего Павла Волю в роли старухи Шапокляк.
В съемках очередного выпуска "Comedy Club" приняли участие создатели лидера российского проката, картины "Чебурашка".
На передачу пришли сценарист фильма Вячеслав Зуб и руководитель по маркетингу Александр Ильин, которые рассказали о работе над проектом.
Ведущий юмористического шоу Гарик Харламов предложил свои идеи для продвижения проекта.
Он призвал выпустить в продажу шапки с огромными ушами и пельмени от Чебурашки, а также снять в продолжении Павла Волю в роли старухи Шапокляк.
Опубликовано: Наталья Гончарова