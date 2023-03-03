Харламов призвал создателей картины Чебурашка взять на роль Шапокляк Волю

Гарик Харламов предложил создателям кассового проекта "Чебурашка" снять его соведущего Павла Волю в роли старухи Шапокляк.

В съемках очередного выпуска "Comedy Club" приняли участие создатели лидера российского проката, картины "Чебурашка".

На передачу пришли сценарист фильма Вячеслав Зуб и руководитель по маркетингу Александр Ильин, которые рассказали о работе над проектом.

Ведущий юмористического шоу Гарик Харламов предложил свои идеи для продвижения проекта.

Он призвал выпустить в продажу шапки с огромными ушами и пельмени от Чебурашки, а также снять в продолжении Павла Волю в роли старухи Шапокляк.