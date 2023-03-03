Четверо молодых людей приняли участие в фехтовальной дуэли в Баварии, которая завершилась травмами для проигравших

В братстве Эрланген в Баварии четверо молодых людей в возрасте от 28 лет до 21 года приняли участие в дуэли на шпагах, сообщает полиция в пятницу, 3 марта.

По данным полиции, дуэль закончилась печально для ее участников. Они были доставлены в больницу с травмами головы.

Организаторы, 25-летний и 28-летний местные жители, находятся под следствием по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений двум более юным участникам дуэли, сообщил в пятницу представитель полиции.



Согласно информации, свидетелями инцидента, который произошел 10 февраля, стали несколько десятков человек.

Прокуратура оценит степень причастности к преступлению всех установленных фигурантов дела, опираясь на решение Федерального суда (BGH), принятое многие десятилетия назад.

В соответствии с этим решением телесные повреждения в фехтовальных поединках не преследуются по закону, если противники соглашаются на поединок в защиту своей чести и достоинства.