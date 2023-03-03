МО РФ: российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими войсками в ходе спецоперации до ста украинских бойцов на Купянском направлении.

В пятницу, 3 марта 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии на Донецком направлении ликвидировали до ста единиц личного состава Вооружённых сил Украины убитыми и ранеными.

Кроме того, российские военные уничтожили один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» украинской стороны.