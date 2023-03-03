МИД России: спецоперация закончится только после полной денацификации и демилитаризации Украины
2023-03-03 15:42
Российский МИД опубликовал официальное заявление, в котором обозначил условия завершения спеоперации на Украине.
По информации ведомства, СВО будет продолжаться вплоть до полной денацификации и демилитаризации Украины.
Там отметили, что одна из целей спецоперации заключается в устранении всех угроз безопасности, исходящих с украинской территории.
В МИД также подчеркнули, что США вместе с союзниками по НАТО продолжают реализовывать план по уничтожению России.
Опубликовано: Светлана Репина