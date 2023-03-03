Фильм о фильме Чебурашка вышел в прокат сегодня, 3 марта
2023-03-03 15:47
Российские кинотеатры покажут сегодня, 3 марта, документальный фильм о том, как снимался проект под названием "Чебурашка. История создания новогоднего чуда".
Компании "Централ партнершип" информирует, что сегодня, 3 марта, в прокат выходит документальный проект "Чебурашка. История создания новогоднего чуда".
Создатели фильма о фильме расскажут, как создавался лидер российского проката, об интересных моментах на съемках.
Представители кинокомпании отмечают, что документальная картина выпущена по многочисленным просьбам зрителей.
Опубликовано: Наталья Гончарова