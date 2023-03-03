Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning выразил свою уверенность в том, что действия США могут спровоцировать новому витку эскалации на Украине.

«Санкции США и ЕС против России из-за Украины оказались хуже, чем полный провал. Им не удалось изменить поведение России, они не смогли нанести материального ущерба российской экономике и бумерангом нанесли ущерб США, Европе и многим западным финансовым институтам», — написал экс-советник ЦРУ, добавив, что Вооружённые силы Украины проигрывают на поле боя.

Рикардс выразил свою уверенность в том, что в данной ситуации единственный ответ США — эскалация украинского конфликта.

Кроме того, эксперт отметил, что «украинская пропаганда — одна из самых поразительно эффективных из когда-либо виденных измышлений лжи».