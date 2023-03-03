Дочь Вербицкой рассказала о состоянии матери, попавшей в аварию в российской столице
2023-03-03 15:58
Дочь ведущей Ларисы Вербицкой рассказала о том, как чувствует себя ее мать после того, как попала в аварию в Москве.
Наследница известной ведущей Ларисы Вербицкой Инна заверила, что ни мать, ни водитель КАМАЗа в ДТП не пострадали.
Дочь знаменитости объяснила, что крупногабаритный транспорт задел иномарку Вербицкой, неудачно перестроившись.
Авария произошла на улице Профсоюзной в Москве.
Опубликовано: Наталья Гончарова