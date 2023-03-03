Лепс признался, что крутит романы с несколькими женщинами в настоящее время

Исполнитель Григорий Лепс шокировал подробностями своей личной жизни, заявив, что сейчас состоит в отношениях сразу с несколькими женщинами.

Григорий Лепс в интервью корреспондентам Super сообщил интересные детали своей личной жизни.

Певец на вопрос, есть ли у него сейчас отношения с кем-то, ответил, что крутит роман одновременно с несколькими дамами и его "занесло" в этом плане.

Не стал отрицать артист и тот факт, что он является ловеласом.