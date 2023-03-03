Двое американцев арестованы за передачу России авиационного оборудования

Два гражданина США были арестованы в Канзас-Сити, штат Миссури, по подозрению в передаче американских авиационных технологий России, сообщает CNN со ссылкой на минюст.

59-летнему Сирилу Грегори Буяновскому и 55-летнему Дугласу Робертсону предъявлено несколько обвинений, включая экспорт контролируемых товаров без необходимой лицензии, фальсификацию и непредоставление электронной информации об экспорте, а также контрабанду товаров.

"Американская торговая компания KanRus, основанная двумя мужчинами, занималась продажей и установкой электронных устройств западного производства на самолеты", — заявили в прокуратуре.

Считается, что обвиняемые продавали оборудование российским компаниям и оказывали услуги по ремонту российских самолетов.

"Чтобы обойти санкции, введенные США в отношении России, Буяновский и Робертсон скрывали данные своих клиентов, указывали ложные цены на продукцию и получали переводы со счетов в зарубежных банках", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что уже в феврале 2022 года компания KanRus привлекла внимание Министерства торговли США, поскольку у нее не было соответствующей лицензии, говорится в обвинительном заключении.