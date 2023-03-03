Иммунная и нервная система должна быть в порядке, соблюдайте противовоспалительную диету

Соблюдайте противовоспалительную диету, богатую темными листовыми и крестоцветными овощами, помидорами (которые содержат ликопин), свеклой, имбирем, куркумой и чесноком.

Существуют убедительные доказательства того, что иммунная и нервная системы одновременно поражаются при расстройствах, которые гораздо чаще встречаются у человека разумного, чем у приматов, не являющихся людьми.

Аутоиммунитет как движущая сила когнитивной эволюции. Если бы мы знали больше, мы бы смогли сделать гораздо больше в этом направлении.

Аутоиммунитет - это армии, восстающие против себя:

Тело видит отдельные ткани в определенные моменты времени по некоторым причинам как захватчик. Оно посылает свои армии для уничтожения, вызывает конфликты и воспаления.

Стероиды направляются, чтобы успокоить конфликт и на некоторое время это хорошо срабатывает. А затем они тоже имеют свои побочные эффекты. Очень важно соблюдать оптимальное соотношение риска-пользы.