Иммунная и нервная система должна быть в порядке, соблюдайте противовоспалительную диету
Соблюдайте противовоспалительную диету, богатую темными листовыми и крестоцветными овощами, помидорами (которые содержат ликопин), свеклой, имбирем, куркумой и чесноком.
Существуют убедительные доказательства того, что иммунная и нервная системы одновременно поражаются при расстройствах, которые гораздо чаще встречаются у человека разумного, чем у приматов, не являющихся людьми.
Аутоиммунитет как движущая сила когнитивной эволюции. Если бы мы знали больше, мы бы смогли сделать гораздо больше в этом направлении.
Аутоиммунитет - это армии, восстающие против себя:
Тело видит отдельные ткани в определенные моменты времени по некоторым причинам как захватчик. Оно посылает свои армии для уничтожения, вызывает конфликты и воспаления.
Стероиды направляются, чтобы успокоить конфликт и на некоторое время это хорошо срабатывает. А затем они тоже имеют свои побочные эффекты. Очень важно соблюдать оптимальное соотношение риска-пользы.
Опубликовано: Владимир Беть