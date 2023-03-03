Диетологи рекомендуют: Готовим вместе вкуснейший и простой Финский суп из лосося
2023-03-03 16:16
Ингредиенты: 400 г лосося, 5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 220 мл сливок (10%), 1 л бульона, 1 л сладкого перца, специи, оливковое масло.
Способ приготовления сверх быстрого супа:
Лук и сладкий перец измельчить, морковь нарезать четвертинками, картофель - некрупно.
Лосось нарезать кубиками. В кастрюле на масле пассеровать лук, морковь и сладкий перец.
Добавить картофель, готовить еще несколько мин. Залить овощи водой или бульоном и варить го мин.
Затем влить сливки, приправить суп специями и добавить кусочки рыбы.
Варить после закипания 5 мин.
Опубликовано: Владимир Беть