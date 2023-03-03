Волочкова назвала свой долг за коммунальные услуги бредом

Артистка балета Анастасия Волочкова уверяет, что никакого долга по услугам коммунальных служб у нее нет, так как она всегда платит по счетам вовремя.

В СМИ появилась информация о том, что на Анастасию Волочкову в суд подало ТСЖ (товарищество собственников жилья) Питера с требованием призвать к ответу злостную неплательщицу по счетам ЖКХ.

По этим данным, долг балерины составил аж 400 000 российских рублей.

Знаменитость заявила, что никаких долгов за коммунальные услуги у нее нет, так как она всегда платит по счетам.