Волочкова назвала свой долг за коммунальные услуги бредом
2023-03-03 16:28
Артистка балета Анастасия Волочкова уверяет, что никакого долга по услугам коммунальных служб у нее нет, так как она всегда платит по счетам вовремя.
В СМИ появилась информация о том, что на Анастасию Волочкову в суд подало ТСЖ (товарищество собственников жилья) Питера с требованием призвать к ответу злостную неплательщицу по счетам ЖКХ.
По этим данным, долг балерины составил аж 400 000 российских рублей.
Знаменитость заявила, что никаких долгов за коммунальные услуги у нее нет, так как она всегда платит по счетам.
Опубликовано: Наталья Гончарова