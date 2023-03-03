Более 2 тонн кокаина на 150 млн евро выбросило на пляжи Франции
На побережье Франции выбросило более двух тонн кокаина на сумму 150 миллионов евро. Существует несколько теорий относительно того, откуда они взялись, информирует AFP.
Наркотики, выброшенные на французские пляжи, находили и в прошлом. В данном случае, однако, их количество удивляет. За последние несколько дней на двух французских пляжах было обнаружено более 2 тонн кокаина в водонепроницаемых упаковках.
Первая партия наркотиков - 800 килограммов кокаин - была обнаружена в минувшее воскресенье на пляже в Ревиле в Нормандии. В среду на близлежащем пляже Вик-сюр-Мер нашли еще больше. Следователи предполагают, что и это не все.
Согласно информации, полиция до сих пор не установила происхождение кокаина. Контрабандисты могли выбросить его за борт, чтобы избежать ареста. Другая версия заключается в том, что наркотики оказались в море во время шторма.
Это не первый случай обнаружения кокаина, предназначенного для черного рынка, на французских пляжах. В конце 2019 года посылки с кокаином общим весом 1600 килограммов появились на побережье Атлантического океана между Сен-Жан-де-Люз на юго-западе страны и Камаре на северо-западе.
Опубликовано: Николай Скира