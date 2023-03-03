Клава Кока выложила фото с Сябитовой в студии Давай поженимся

Исполнительница Клава Кока появилась в студии "Давай поженимся", чем заставила поволноваться подписиков.

Совсем недавно Роза Сябитова призвала выпустить шоу "Давай поженимся" в новом формате и с новыми лицами, в качестве ведущей шоу предложила Клаву Коку.

Сейчас же в соцсетях певицы появился совместный снимок с телесвахой в студии передачи, что заставило поклонников артистки задуматься, не будет ли их любимица вести проект.

Оказалось, что исполнительница снимала клип на композицию "Замуж" в телестудии.