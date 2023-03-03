Politico: Байден не стремится сменить власть в Российской Федерации
Издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что президент Соединённых Штатов Джо Байден заявлял в столице Польши Варшаве, что не стремится сменить власть в Российской Федерации.
Обозреватели Politico утверждают, что на встрече за закрытыми дверями Байден заявил Бухарестской девятке, группе восточноевропейских стран, ближайших к границе с Россией, что, по словам официальных лиц, цель боевых действий на Украине «не в том, чтобы покончить с режимом [президента РФ Владимира] Путина».
Отмечается, что Байден однажды высказал своё мнение о том, что Путин «не может оставаться у власти», но с тех пор его администрация отказалась от этого утверждения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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