Politico: Байден не стремится сменить власть в Российской Федерации

Издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что президент Соединённых Штатов Джо Байден заявлял в столице Польши Варшаве, что не стремится сменить власть в Российской Федерации.

Обозреватели Politico утверждают, что на встрече за закрытыми дверями Байден заявил Бухарестской девятке, группе восточноевропейских стран, ближайших к границе с Россией, что, по словам официальных лиц, цель боевых действий на Украине «не в том, чтобы покончить с режимом [президента РФ Владимира] Путина».

Отмечается, что Байден однажды высказал своё мнение о том, что Путин «не может оставаться у власти», но с тех пор его администрация отказалась от этого утверждения.