Бывший сотрудник фабрики Tesla описал некоторые преимущества работы на производственной линии
Он рассказал что работа была сложной и вдохновляющей и редко напрямую требовала участия генерального директора Tesla Илона Маска.
Это эссе основано на беседе с сотрудником Tesla по производству, который покинул компанию в конце прошлого года. Он говорил анонимно, чтобы защитить свою частную жизнь.
Его личность и место работы были проверены Insider, а его слова были отредактированы для большей выразительности и ясности.
Работа в Tesla была одной из лучших работ, которые у меня когда-либо были.
Когда в 2020 году я начал работать подрядчиком на гигафабрике в Спарксе, штат Невада, главной причиной, по которой я хотел там работать, была надежная транспортировка.
У Теслы были шаттлы для сотрудников, а в то время я не мог сам доехать до завода.
У них также были действительно хорошие льготы, и они могли предложить уровень оплаты, который мне был нужен на тот момент.
Я впервые работал на заводе, и я очень нервничал из-за этого.
Во время инструктажа это звучало намного страшнее и опаснее, чем было на самом деле, потому что в обрабатывающей промышленности всегда есть уровень риска.
Я был в отделе аккумуляторных модулей, поэтому работал над машинами, которые соединяют провода с батарейными блоками.
Работа в Tesla - это не только Илон Маск
Я бы хотел, чтобы люди понимали, что работа в Tesla не похожа на то, что вы видите в новостях.
Я чувствую, что многие новости, которые окружают Tesla, негативны из-за нашего генерального директора.
Например, моя мама отправляла мне текстовые сообщения типа: "Твой босс снова сделал это". И я бы сказал: "Во-первых, он не мой босс. Он просто мой генеральный директор ".
По большей части мы игнорировали подобные вещи.
Мы были сосредоточены на том, вокруг чего была построена компания, и меньше на том, что делал или писал в твиттере наш генеральный директор.
И, по крайней мере, на гигафабрике, мы не часто его видели.
Я нервничал, когда впервые начал работать в Tesla, из-за того, что слышал об Илоне, но лично я никогда не столкнулся с чем-то плохим.
Все читали статьи, в которых говорилось, что он иногда увольняет людей, которые находятся трудятся на его предприятии.
Но я думаю, что если ты не выполняешь свою работу или случается что-то плохое, я могу понять его реакцию. Это его детище.
Я знаю, что он крайне противоречив и сказал много вещей, которые расстроили людей, но для наших сотрудников работа в Tesla на самом деле не была связана с ним.
Многие люди, работавшие на заводе, гордились тем, что они делали; они стремились к цели - созданию лучшей, более чистой окружающей среды.
Им тоже очень нравилась работа. И почти все, с кем я работал, хотели иметь Tesla, потому что им нравилось видеть, как они были построены, и быть частью этого.
Я помню, как во время одного из запусков SpaceX многие сотрудники, чьи смены заканчивались, решили задержаться еще на пару минут, чтобы собраться вокруг монитора компьютера и посмотреть его, потому что мы были так вдохновлены тем, что делала компания.
Производственная линия Tesla была тяжелой работой, но там было много возможностей.
Я набирал около 14 000 шагов в день, а иногда и больше в действительно напряженные дни.
Люди, которые толкали тележки с припасами, могли пройти от 20 000 до 30 000 шагов, и это могло быть действительно трудоемкой работой.
Но вы должны выяснить, как заставить ее работать на вас. Мне нравилось слушать подкасты и аудиокниги во время работы.
Мой руководитель также был очень гибкий в отношении с подчиненными.
Он говорил, если вам это не нравится, просто дайте мне знать, и мы найдем область, которая вам больше подходит.
Гигафабрика Теслы
Я интроверт, так что это была идеальная работа для меня. В основном я был один, разбираясь со своей техникой.
Если я работал с кем-то еще, в девяти случаях из 10 мы были слишком заняты, чтобы поговорить друг с другом.
А если мы не были слишком заняты, у большинства из нас были очень схожие интересы. Мы все были немного занудами.
Не всегда было очевидно, когда производство набирало обороты, потому что линия была в основном автоматизирована, и я работал над поддержанием машины в рабочем состоянии.
Хотя, безусловно, были очень напряженные дни, когда мы могли сказать, что у нас был небольшой прирост производства.
В Tesla у меня появилось много близких друзей. Это очень социальное место. Мы ездили на озеро Тахо, устраивали небольшие вечеринки или ходили куда-нибудь выпить.
Я до сих пор поддерживаю связь со многими моими друзьями из Tesla.
Мне пришлось уйти относительно недавно из-за некоторых семейных проблем. Но я планирую вернуться и недавно уже разговаривал со своим руководителем по этому поводу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Диана Мудреченко
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