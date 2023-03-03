Недостаток сна увеличивает вероятность заражения коронавирусом в 3,5 раза
По данным российского эксперта Александра Калинкина, недостатка сна увеличивает вероятность заражения коронавирусом в 3,5 раза.
Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, заявил, что недостаток сна ведет к повышенному риску заражения коронавирусом.
Сон и иммунитет – это практически синонимы.
При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%.
Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет, – заявил Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Также эксперт посоветовал следить за режимом сна, а также вставать и ложиться в одно и то же время.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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Диана Мудреченко
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