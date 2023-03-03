Недостаток сна увеличивает вероятность заражения коронавирусом в 3,5 раза

Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, заявил, что недостаток сна ведет к повышенному риску заражения коронавирусом.

Сон и иммунитет – это практически синонимы.

При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%.

Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет, – заявил Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».