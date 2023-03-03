Боярский признался, что от коронавируса пострадал его интеллект

Михаил Боярский рассказал, что после COVID он не может быть таким активным, как раньше. Актер также заявил, что после болезни стал глупее.

Актер и исполнитель Михаил Боярский рассказал, что после того, как летом 2021 года перенес коронавирус в тяжелой форме, оправиться полностью никак не может.

Тогда он даже угодил в больницу.

Артист признался, что не думал, что последствия будут сказываться настолько долго.

Боярский долгое время не появлялся на публике. Он заявил, что после напасти перестал быть таким активным, как раньше. От участия в большинстве проектов, которые ему предлагают, он отказывается, предпочитая проводить время в кругу семьи.

Кроме того, удивительным был для знаменитости тот факт, что болезнь негативно отразилась на его интеллекте.