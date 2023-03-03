Тесла заявляет, что сократит расходы на автомобили следующего поколения вдвое

Тесла заявляет, что сократит стоимость своих автомобилей следующего поколения вдвое, в основном за счет использования инновационных технологий производства и небольших заводов.

Генеральный директор Илон Маск и другие руководители изложили цели компании во время длительной презентации дня инвестора в штаб-квартире Tesla в Остине, штат Техас, в среду, представив третий генеральный план.

Изменения могут привести к тому, что стоимость автомобилей нового поколения составит около 25 000 долларов.

Многие инвесторы надеялись увидеть автомобили следующего поколения, но Маск сказал, что они не будут показаны до тех пор, пока не будет представлен соответствующий продукт.

Акции Tesla упали почти на 6% после закрытия торгов во время презентации, которая закончилась сразу после 8 часов вечера по восточному времени.

Маск объявил, что Tesla планирует построить новый завод в Мексике недалеко от Монтеррея.

Руководители компании заявили, что не будут забирать продукцию с каких-либо других заводов, где Tesla рассчитывает расширить производство.

Они сказали, что мексиканский завод будет производить автомобили следующего поколения, которые также будут производиться на других заводах.

Вполне вероятно, что автомобили следующего поколения будут меньше нынешних, чтобы снизить цены, но это не было ясно из презентации.

Многие автопроизводители строят автомобили меньшего размера в Мексике, чтобы сэкономить на затратах на рабочую силу и сохранить норму прибыли.

Аналитик CFRA Гаррет Нельсон объяснил падение акций Tesla отсутствием подробностей о новых автомобилях, а также историей компании, когда цена ее акций росла в преддверии крупных событий, а затем падала, когда появлялись реальные новости.

Он сказал, что долгосрочная ориентация компании, возможно, разочаровала некоторых инвесторов, но он считает, что видение Теслы оправдывает его высокую оценку акций по сравнению с другими автопроизводителями.

Франц фон Хольцхаузен, руководитель отдела дизайна Tesla, заявил, что компания должна еще раз резко сократить расходы, чтобы достичь своей амбициозной цели по производству электромобилей - 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году.

Тесла рассчитывает произвести 1,8 миллиона в этом году.

По его словам, компания будет собирать автомобили в меньшие модульные блоки, а затем объединять эти блоки.

Система использует меньше места. Руководители заявили, что в результате его следующий завод по производству электрических силовых агрегатов будет вдвое меньше того, который Tesla только что построила в Остине, и будет стоить на 65% дешевле.

Том Чжу, который возглавляет производство Tesla:

Это также означает, что мы можем одновременно строить больше заводов.

Финансовый директор Захари Киркхорн сказал, что компания сократила расходы вдвое между ранними моделями S и X и вторым поколением, моделями 3 и Y.

Она планирует сделать это снова для следующего поколения, но одновременно улучшит автомобили, сказал он.

Компания также заявила, что будет проектировать автомобили таким образом, чтобы в них было меньше проводов и транзисторов, а в батареях использовалось меньше дорогих редкоземельных металлов.

Захари Киркхорн:

По мере того, как мы повышаем доступность, число клиентов, имеющих доступ к нашей продукции, увеличивается.

Маск сказал, что спрос на автомобили Tesla велик, но многие, кто хочет их сейчас, не могут себе их позволить.

Руководители заявили, что Tesla отличается от других автопроизводителей тем, что все люди, занимающиеся проектированием и производством автомобилей, находятся в одной комнате.

Компания также разрабатывает и производит многие из своих деталей и программного обеспечения, в то время как другие полагаются на уровни компаний-поставщиков запчастей.

Компания также сообщила, что со среды открыла 10 своих станций наддува для владельцев других электромобилей.

И планирует предложить пакет безлимитной зарядки для дома за 30 долларов в месяц в Техасе, используя ветер в качестве источника питания.

Киркхорн сказал, что новый генеральный план включает в себя усовершенствование продуктов, быстрый рост объемов и развитие технологий.

Маск начал сессию, заявив, что на Земле есть четкий путь к устойчивой энергетике, но для этого потребуется изменить практически все: от ископаемого топлива до электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников.

По его словам, Земля может содержать больше людей, чем сейчас, без разрушения естественной среды обитания или огромных мер экономии.