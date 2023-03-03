Агилера призналась, что делает уколы красоты от морщин с болутоксином типа А, которые позволяют избежать эффекта застывшего лица
Певица Кристина Агилера не скрывает, что прибегает к уколам от морщин, но они позволяют оставаться ее мимике живой.
Исполнительница Кристина Агилера заявила, что для нее важно, чтобы эмоции ее были "честными", мимика живой.
По этой причине артистка прибегает к уколам против морщин, позволяющим избежать эффекта застывшего лица.
Знаменитости вводят инъекции со средством с содержанием ботулотоксина типа А.
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Опубликовано: Наталья Гончарова
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Диана Мудреченко
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