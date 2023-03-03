Китай предъявил требования и поставил США ультиматум

Решение США продать Тайваню оружия на сумму 619 миллионов долларов привело Китай в ярость, сообщает Reuters.

В пятницу Пекин призвал Вашингтон прекратить связи с правительством Тайбэя, а очередное военное усиление острова считает провокацией, нарушающей территориальную целостность страны. Напряженность в Тайваньском проливе нарастает.

Китай возмущен позицией США в отношении продажи оружия Тайваню. Танm Кефэй, представитель министерства национальной обороны Китая, призвал Джо Байдена и его администрациюотказаться от этого плана и прекратить дальнейшие контакты с правительством Тайбэя.

"Мы требуем, чтобы США прекратили продажу оружия Тайваню, прекратили военные контакты с Тайванем, прекратили вмешательство в тайваньский вопрос и эскалацию напряженности по обе стороны пролива", — заявил Кефей на пресс-конференции.

Пятничная конференция министерства национальной обороны Китая была призвана послать четкий сигнал о том, что решение Вашингтона оказать военную поддержку Тайваню наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая и угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Вашингтон планирует продать Тайвань около 200 зенитных ракет класса "воздух-воздух" и не менее 100 ракет для уничтожения радиолокационных станций самолетов F-16. США объясняют свое решение регулярным увеличением присутствия китайских войск в окрестностях Тайваня, которые уже не раз нарушали воздушное пространство острова.

Американцы также объявили, что в течение следующих нескольких месяцев отправят от 100 до 200 военных для обучения тайваньских коллег.