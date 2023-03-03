В Сербии оборонное предприятие отвергло слухи о поставках в Украину вооружений

Сербское предприятие «Крушик» выступило с официальным обращением, опровергающим информацию о поставках вооружений в Сербию.

В связи с распространением информации о поставках в Украину 122-мм боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град", сербская компания "Крушик" выступила с официальным заявление.

"Продаж вооружений и боеприпасов на рынок Украины не было. Контракты на производство каких-либо боеприпасов с Киевом не заключались", - говорится в публикации.

Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Белград прокомментировать информацию о том, что Сербия якобы поставляет Украине вооружения.