В Сербии оборонное предприятие отвергло слухи о поставках в Украину вооружений
Сербское предприятие «Крушик» выступило с официальным обращением, опровергающим информацию о поставках вооружений в Сербию.
В связи с распространением информации о поставках в Украину 122-мм боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град", сербская компания "Крушик" выступила с официальным заявление.
"Продаж вооружений и боеприпасов на рынок Украины не было. Контракты на производство каких-либо боеприпасов с Киевом не заключались", - говорится в публикации.
Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Белград прокомментировать информацию о том, что Сербия якобы поставляет Украине вооружения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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