Ортман сообщила, что Басков полностью отошел после операции на ноге

Ирина Ортман является членом жюри на проекте "Ну-ка все вместе!", а Николай Басков ведет шоу. Певица сообщила, что ее коллега полностью отошел от операции на ноге и порхает на зависть другим.

Бавшая вокалистка музыкального коллектива "Тутси" Ирина Ортман работает на шоу "Ну-ка, все вместе!" вместе с Николаем Басковым.

Ирина заявляет, что проблем у певца с ходьбой не наблюдается. Видимо, он восстановился после операции на нижней конечности.

Ортман удивляется тому, как Басков не устает от съемок, заряжая всех своим позитивом.