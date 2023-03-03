Ортман сообщила, что Басков полностью отошел после операции на ноге
2023-03-03 17:39
Ирина Ортман является членом жюри на проекте "Ну-ка все вместе!", а Николай Басков ведет шоу. Певица сообщила, что ее коллега полностью отошел от операции на ноге и порхает на зависть другим.
Бавшая вокалистка музыкального коллектива "Тутси" Ирина Ортман работает на шоу "Ну-ка, все вместе!" вместе с Николаем Басковым.
Ирина заявляет, что проблем у певца с ходьбой не наблюдается. Видимо, он восстановился после операции на нижней конечности.
Ортман удивляется тому, как Басков не устает от съемок, заряжая всех своим позитивом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Диана Мудреченко
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