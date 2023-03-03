Зеленский: Украина по-прежнему испытывает дефицит в снаряжении и в оружии

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом заявил, что украинские войска по-прежнему испытывают дефицит в снаряжении и вооружении.

«Артиллерия – это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей», — сказал глава киевского режима.

Зеленский также выразил свою уверенность в том, что публичные высказывания о том, чего не хватает Вооружённым силам Украины помогут ускорить поставки оружия странами Запада.

Украинский президент добавил, что страны, помогающие Украине, могут также абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия.