Экс-президент Молдовы Додон призвал оппозиционные силы сплотится для защиты госязыка
Игорь Додон назвал незаконным попытку переименовать «молдавский» язык в «румынский» и призвал оппозиционные силы стать на его защиту.
Решение правящей в стране партии "Действие и справедливость" о переименовании "молдавского" языка в "румынский" считается незаконном, заявил бывший глава государства Игорь Додон.
Он полагает, что все оппозиционные силы должны сплотится для защиты государственного языка. Додон назвал риторику правительства вокруг смены названия ничем иным, как попыткой "отвлечь населения от более насущных проблем".
Опубликовано: Максим Алексеев
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