Боец ЧВК «Вагнер»: пути снабжения и отхода ВСУ из Артёмовска находятся под обстрелом

Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» сообщило о том, что пути снабжения и отхода Вооружённых сил Украины из Артёмовска находятся в зоне обстрела артиллерии «музыкантов».

«Холм, возвышенность, она была для этой местности стратегической, мы ее взяли успешно, как только на нее поднимаешься, оттуда видны далеко окрестности, естественно, все подъездные пути, которые находятся севернее Бахмута [Артёмовска], мы видим, по этим подъездным путям уже не проехать, не пройти, как хотелось бы противнику», — цитирует бойца ЧВК «Вагнер» информагентство «РИА Новости».

Собеседник «РИА Новости» добавил, что в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» отрезают украинские войска от путей снабжения из города Часов Яр под Артёмовском, однако бойцы ВСУ делают и другие дороги, которые не отмечены на картах.

Кроме того, по словам бойца ЧВК «Вагнер», погодные условия не на украинской стороне, так как из-за вызванной таянием снега распутицы дороги в районе Артёмовска стали непроезжими для тяжёлой техники.