Информагентство «Интерфакс» сообщило о том, что американская компания Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России.

Обозреватели «Интерфакс» уточнили, что данная информация была получена в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple.

Ранее Fixed.one в своём Telegram-канале заявил, что производитель разослал письмо, в котором уведомил о прекращении гарантийного обслуживания MacBook и iPad, смартфонов iPhone это пока не касается.

Отмечается, что в пресс-службе re:Store сказали, что у компании на данный момент нет информации о приостановке гарантийного обслуживания.