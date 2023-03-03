Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
2023-03-03 20:02
Информагентство «Интерфакс» сообщило о том, что американская компания Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России.
Обозреватели «Интерфакс» уточнили, что данная информация была получена в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple.
Ранее Fixed.one в своём Telegram-канале заявил, что производитель разослал письмо, в котором уведомил о прекращении гарантийного обслуживания MacBook и iPad, смартфонов iPhone это пока не касается.
Отмечается, что в пресс-службе re:Store сказали, что у компании на данный момент нет информации о приостановке гарантийного обслуживания.
Опубликовано: Диана Мудреченко