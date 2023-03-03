Власти Брянска опровергли информацию о взрывах в районе международного аэропорта

Reuters: Газопроводы «Северный поток» не будут ремонтировать

Поврежденные в результате взрыва газопроводы "Сереный поток" будут законсервированы и опломбированы, но их ремонт пока маловероятен, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные российские источники.

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