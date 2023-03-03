Власти Брянска опровергли информацию о взрывах в районе международного аэропорта
2023-03-03 20:42
Российское интернет-СМИ Mash заявило, что в районе международного аэропорта Брянска якобы прогремели два взрыва из-за работы системы ПВО, но данная информация не подтвердилась.
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей власти административного центра Брянской области оперативно опровергло данную информацию.
Власти Брянска пояснили, что звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер, а не работы российской системы противовоздушной обороны в небе над городом.
Опубликовано: Диана Мудреченко