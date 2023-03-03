Десятки погибших и раннных в результате пожара на складе горючего в Индонезии, число жертв растет

16 человек, в том числе двое детей погибли, десятки получили ранения и тысячи эвакуированы в пятницу из района Танах Мерах в столице Индонезии Джакарте.

Пожар произошел на складе горючего, принадлежащем государственной компании Pertamina. Кроме погибших, 50 пострадавших госпитализированы.

К тушению пожара привлечены 180 пожарных и 37 пожарных машин, сообщает агентство АР. Сотрудник Pertamina, основываясь на предварительной информации, предполагает, что пожар начался из-за лопнувшей трубы, возможно, от удара молнии.

Пожарные сообщают, что к настоящему моменту в район Плумпанга на севере Джакарты направлено 51 подразделение. По их оценкам, пожар огромен. Pertamina заявила, что причина инцидента все еще расследуется и что проводится эвакуация.

Предварительное расследование показало, что пожар начался после разрыва трубопровода. Это произошло во время сильного дождя и сопутствующей ему грозы.

Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир выразил соболезнования пострадавшим и их семьям и приказал Pertamina тщательно расследовать причину пожара и сосредоточиться на быстрой помощи сообществу.