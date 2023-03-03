Длительное ношение защитной маски может привести к серьезным проблемам с зубами

Сооснователь стоматологической клиники One Manhattan Dental Роба Рамонди утверждает, что длительное ношение маски для защиты от коронавируса может привести к серьезным проблемам с зубами.

Специалист отметил, что при постоянном ношении маски на зубах некоторых людей появляются темные пятна и трещины.

Кроме того, возможны кариес и заболевания десен, поскольку дыхание в маске способствует пониженному слюноотделению и сухости во рту.

Чтобы сократить риск проблем с зубами в период пандемии, рекомендуется пить больше воды и иногда жевать жвачку без сахара.