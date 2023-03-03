Врач-кардиолог рассказал, что одно куриное яйцо может уберечь от инсульта

Одно съеденное в день яйцо может стать отличной и очень эффективной профилактикой инсульта.

В опубликованном в издании Heart исследовании утверждается, что если съедать по одному яйцу в день в течение некоторого времени, то это положительно скажется на работе организма и значительно снизит риск инсульта.

Этот эффект возникает из-за способности яиц повышать уровень здорового холестерина ЛПВП, который защищает сердце и помогает выводить из организма вредный холестерин.

Более того, яйца богаты белком, который снижает уровень сахара в крови и помогает поддерживать здоровый вес, а это уменьшает опасность инсульта.