Врач-кардиолог рассказал, что одно куриное яйцо может уберечь от инсульта
2023-03-03 21:26
Одно съеденное в день яйцо может стать отличной и очень эффективной профилактикой инсульта.
В опубликованном в издании Heart исследовании утверждается, что если съедать по одному яйцу в день в течение некоторого времени, то это положительно скажется на работе организма и значительно снизит риск инсульта.
Этот эффект возникает из-за способности яиц повышать уровень здорового холестерина ЛПВП, который защищает сердце и помогает выводить из организма вредный холестерин.
Более того, яйца богаты белком, который снижает уровень сахара в крови и помогает поддерживать здоровый вес, а это уменьшает опасность инсульта.
Опубликовано: Наталья Мироновская