Польша резко ужесточает условия транзита украинского зерна

Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик сообщает об изменениях в перевозке зерна из Украины. Транзит должен стать более эффективным, а новые процедуры должны предотвратить нарушения, пишет wprost.pl.

По словам Ковальчика, зерно из Украины, которое будет размещено на польском рынке, по-прежнему будет проходить тщательный фитосанитарный контроль. Однако правила перевозки товаров, предназначенных для других европейских рынков, изменятся.

В случае железнодорожной перевозки перевозчик обязан закрепить и опломбировать вагоны до перегрузки. Проверки будут проводиться Национальной налоговой администрацией.

Для доставки товара также потребуется очень четкое место назначения. Аналогичные правила применяются к колесному транспорту. Все это для улучшения пограничного оформления зерновозов.

"Мы хотим помочь Украине очень эффективно. С другой стороны, мы понимаем, что мы также должны заботиться о продовольственной безопасности, чтобы качество зерновых и других продуктов, поступающих на польский и европейский рынки, было гарантированным, поэтому, среди прочего, те ограничения, которые были введены недавно, которые мы хотим ослабить, но только и исключительно в отношении транзита", - сказал Ковальчик.