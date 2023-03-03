Дачич: Сербия не поставляла оружие ни Украине, ни России

Глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве.

«Сербия не экспортирует оружие и военное оборудование в страны в тех случаях, когда мы считаем, что это могло бы вызвать споры и проблемы», — сказал глава сербского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, Дачич опроверг распространяемую в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о якобы тайных поставках сербской компанией Украине 3,5 тысячи ракет для реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало, чтобы власти Сербии публично озвучили свою позицию касательно данного вопроса.