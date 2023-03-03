Протестующие бельгийские фермеры пригнали 2700 тракторов и заблокировали движение в Брюсселе

Фламандские фермеры, которые выступают против предложений регионального правительства по сокращению выбросов азота, в пятницу проводят акции протеста в столице.

Полиция сообщила, что в Брюссель прибыли более 2,7 тысяч тракторов.

Протест был организован сельскохозяйственными организациями Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS и Ferm voor Agrovrouwen. Как сообщают СМИ, с самого утра в бельгийскую столицу прибыли фермеры со всей Фландрии.

Во многих местах страны образовались пробки, но по информации полиции, хотя и были затруднения с движением, все дороги были проходимы.

Фермеры протестуют против планов правительства Фландрии по сокращению выбросов азота для защиты окружающей среды путем закрытия «сильно загрязняющих» ферм.

Решения еще не приняты, а СМИ сообщают, что внутри самого кабинета министров возникли разногласия по поводу окончательной формы реформы.