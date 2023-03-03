WSJ: ОАЭ планируют построить военную базу в проливе Красного моря

Газета The Wall Street Journal заявила, что Объединённые Арабские Эмираты планируют построить военную базу и взлётно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря.

«Саудовские официальные лица за закрытыми дверями возражают против строительства базы и рассматривают эмиратцев как тех, кто работает против основных целей Эр-Рияда по охране своей 1300-километровой границы и прекращению атак хуситских дронов и ракетных обстрелов», — говорится в статье WSJ.

Отмечается, что наибольшие разногласия вызывает война в Йемене, куда Саудовская Аравия и ОАЭ ввели войска в 2015 году в составе арабской военной коалиции.

В 2019 году ОАЭ вывели из страны почти все свои наземные силы, но, по словам высокопоставленных лиц стран Персидского залива, опасаются, что их отстранят от обсуждения будущего Йеменкой Республики.