Обратная сторона Бали, о которой не говорят блогеры

Бали – один из самых известных и популярных сегодня индонезийских островов, настоящая «жемчужина» архипелага Малый Зонд.

Практически у всех путешественников Бали ассоциируется, прежде всего, с беззаботным отдыхом, отличным серфингом, белоснежными пляжами, удивительной культурой и традициями. Да и сами местные называют Бали «Островом богов». Но так ли все безоблачно на самом деле? И можно ли в действительности назвать Бали «райским уголком»?

И да, и нет. Потрясающая природа, пляжи, океан, колоритные жители и огромное количество возможностей заработать 1000 и 1 приключение на собственный неугомонный зад – все это, конечно же, имеется.

Путеводители не врут, картинки в социальных сетях, как правило, соответствуют действительности, а многочисленные знакомые, возвращаясь из отпуска с «Острова богов, в один голос расхваливают местный колорит и обещают вернуться на Бали снова. И это прекрасно, но мы-то с вами знаем, что у медали всегда две стороны. И вот о той, другой, темной стороне сегодня и пойдет речь.

Скажите, вы когда-нибудь слышали о том, что на Бали умерших людей не хоронят и даже не кремируют, а просто оставляют гнить под горячим индонезийским солнцем? И это не шутка, не страшная байка или легенда. Все именно так, как я рассказал.

Дело в том, что на Бали, вдали от туристических троп, на берегу озера Батур есть небольшая закрытая деревня Труньян, жители которой называют себя Бали Ага, то есть горные балийцы. Жители этой деревни крайне трепетно относятся к традициям своего народа, чтят и хранят их на протяжении многих и многих лет, а свои религиозные убеждения строят на уважительном отношении к земле и силам природы.

Так вот у Бали Ага, или горных балийцев, есть одна крайне экстравагантная традиция, связанная с переходом человека из мира живых в загробный. Проще говоря, с похоронами. Именно потому, что смерть для балийцев не является окончанием существования, а лишь переходом из одного мира в другой, они не считают необходимым хоронить или даже кремировать своих усопших, а просто кладут их на землю.

Как правило, ритуал начинается с традиционного омовения тела дождевой водой, после чего умершего на лодке отвозят к священному дереву Тару Меньян (примерно в 500 метрах от деревни), где организовано что-то вроде местного кладбища в виде 11 бамбуковых клеток в форме треугольных призм. Сопровождающая покойника процессия заворачивает его тело в ткань, кладет в одну из этих клеток и оставляют.

Если же свободных клеток нет, то освобождается место, где лежат самые старые останки, а их место занимает новый покойник. К слову, прежние останки не выбрасываются, а аккуратно складываются рядом. Таким образом, покойники как бы отдаются во власть силам природы.

Ну и резонный вопрос: а как же быть с ужасным запахом разлагающегося тела? А никак… Серьезно, никак. Этот запах никуда не исчезает. Его лишь слегка разбавляет тонкий аромат коры дерева Тару Меньян, делая не таким едким и неприятным.

А как насчет петушиных боев? Согласен, ничего удивительного в этом нет, однако во многих странах (на Бали, кстати, тоже) такой вид азартных игр считается запрещенным за излишнюю жестокость. И, если честно, не могу с этим не согласиться.

Да, безусловно, петушиные бои на Бали – древняя и очень любимая многими балийцами мужского пола традиция, однако лично для меня она является чем-то вопиющим. В конце концов, участвующие в боях петухи не только получают увечья, но и погибают. А это, согласитесь, как-то не есть хорошо.

Петушиные бои на Бали, как правило, проходят по субботам и воскресеньям, когда большинство балийских мужчин не отягощены работой. Точное время, когда будут проводиться состязания, участники узнают в самый последний момент, да и место проведения постоянно меняется. А все для того, чтобы избежать конфликтов с полицией, поскольку петушиные бои считаются развлечением незаконным. Но, если честно, в большинстве случае полиция закрывает на это глаза.

Петушиные бои в целом длятся достаточно долго, от 4-х до 8-ми часов, в зависимости от количества участников. А вот сам поединок скоротечен, и не занимает более 5 минут. Состязания проводятся на ринге, размером примерно 3х3 метра, где по периметру расположены бревна, на которые усаживаются игроки и зрители. Ну и, конечно же, все желающие делают ставки.