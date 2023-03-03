Захарова осудила заявление ООН об уничтожении РФ культурных ценностей на Украине в ходе СВО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления ряда докладчиков Совета ООН по правам человека о якобы имевшем место уничтожении украинских культурных ценностей в ходе российской спецоперации.

«Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека», — сказала Захарова.

Российский дипломат указала на факт того, что эксперты СПЧ отказываются публично высказывать своё мнение о войне Киева с русским культурным и историческим наследием, а также насаждаемой в европейских странах «культуре отмены» всего, что так или иначе связано с Россией.

Мария Захарова резюмировала, что данная однобокость мышления и избирательность отдельных спецпроцедур СПЧ не делают им чести и лишь дискредитируют их.