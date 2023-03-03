В новый пакет помощи США Украине на $400 млн впервые включены тактические мосты для переброски бронетехники

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил в пятницу, 3 марта госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Новый транш будет включать боеприпасы для боевых машин пехоты HIMARS или Bradley. В Белом доме добавили, что помощь Украине станет темой переговоров Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца во время встречи в Вашингтоне.

"Следующий транш военной помощи Киеву будет финансироваться в рамках особых законных полномочий президента США, которые позволяют ему переводить средства, услуги или товары в чрезвычайных ситуациях без получения одобрения Конгресса", - сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь добавил, что "этот пакет помощи включает в себя больше боеприпасов для поставляемых США HIMARS и гаубиц , которые Украина так эффективно использует для обороны, а также для боевых машин пехоты Bradley, танковых мостов, а также осколочно-фугасных снарядов и другого оборудования, обслуживания и обучения".

Военная помощь Украине станет одной из тем переговоров во время встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне в пятницу, сообщил ранее Белый дом.

Агентство Reuters добавило, что впервые в пакет военной помощи для Украины будут включены тактические мосты для переброски танков и бронетехники.