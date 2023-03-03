Простая и удобная инструкция по выращиванию рассады огурцов и кабачков
Выращивание огурцов через рассаду – самый привычный и эффективный способ для многих огородников.
Подготовка к посеву:
Используем хороший универсальный грунт слабокислый. Пролить триходермой за 2 недели до посева. Огурцы и кабачки тяжело переносят пересадку, поэтому лучше рассаду выращивать в отдельных стаканчиках.
Посев:
В грунт добавляем немного золы на 1 ведро - 1 стакан. На глубину 2-3 см опускаем семечку, поливаем, прикрываем пленкой. Ставим в тепло.
Появление росточков:
При появлении всходов, снимаем пленку.
Появление первого настоящего листа:
Если вы выращиваете рассаду огурцов в хорошем грунте, подкормка не нужна. Если почва со двора, подкормить мочевиной 20 г. на 10 л. воды.
Появление второго настоящего листа:
В это время я провожу профилактику от болезней триходермой или фитоспорин. Под корень и по листу.
Появление третьего настоящего листа:
Огурцы требовательны к поливу. Не допускайте пересыхания грунта. Однако, если рассада огурцов вытягивается, поливы уменьшайте.
Высадка на постоянное место:
Огурцы очень любят органику. В лунку можно положить горсточку подготовленных органических отходов и присыпать землей. Пересаживать огурцы аккуратно, перевалкой, не трогая корни.
Появление пасынков:
Через пару недель после высадки в грунт появляются боковые побеги. Подкормить зеленым удобрением или аммиачной селитрой 20 г. на 10 л. воды.
Через две недели:
Обязательная профилактика болезней: триходерма, фитоспорин, бесараба или сыворотка.
Бутонизация:
Специалисты рекомендуют опрыскивать 5 г. борной кислоты + 5 г. сернокислого цинка на 10 л. воды. Это для того, чтобы не опадали завязи. Можно заменить на "Бутон" или "Завязь" во время цветения.
Цветение:
Если на огурцах один пустоцвет, прекратить полив на неделю.
Плодоношение:
Регулярный полив. Подкормка калием 1 раз в неделю (гумат такия, зола и т.д.). Профилактика болезней по листу ( сыворотка. раствор бесараба).
Опубликовано: Ангелина Крент