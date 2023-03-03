Простая и удобная инструкция по выращиванию рассады огурцов и кабачков

Выращивание огурцов через рассаду – самый привычный и эффективный способ для многих огородников.

Подготовка к посеву:

Используем хороший универсальный грунт слабокислый. Пролить триходермой за 2 недели до посева. Огурцы и кабачки тяжело переносят пересадку, поэтому лучше рассаду выращивать в отдельных стаканчиках.

Посев:

В грунт добавляем немного золы на 1 ведро - 1 стакан. На глубину 2-3 см опускаем семечку, поливаем, прикрываем пленкой. Ставим в тепло.

Появление росточков:

При появлении всходов, снимаем пленку.

Появление первого настоящего листа:

Если вы выращиваете рассаду огурцов в хорошем грунте, подкормка не нужна. Если почва со двора, подкормить мочевиной 20 г. на 10 л. воды.

Появление второго настоящего листа:

В это время я провожу профилактику от болезней триходермой или фитоспорин. Под корень и по листу.

Появление третьего настоящего листа:

Огурцы требовательны к поливу. Не допускайте пересыхания грунта. Однако, если рассада огурцов вытягивается, поливы уменьшайте.

Высадка на постоянное место:

Огурцы очень любят органику. В лунку можно положить горсточку подготовленных органических отходов и присыпать землей. Пересаживать огурцы аккуратно, перевалкой, не трогая корни.

Появление пасынков:

Через пару недель после высадки в грунт появляются боковые побеги. Подкормить зеленым удобрением или аммиачной селитрой 20 г. на 10 л. воды.

Через две недели:

Обязательная профилактика болезней: триходерма, фитоспорин, бесараба или сыворотка.

Бутонизация:

Специалисты рекомендуют опрыскивать 5 г. борной кислоты + 5 г. сернокислого цинка на 10 л. воды. Это для того, чтобы не опадали завязи. Можно заменить на "Бутон" или "Завязь" во время цветения.

Цветение:

Если на огурцах один пустоцвет, прекратить полив на неделю.

Плодоношение:

Регулярный полив. Подкормка калием 1 раз в неделю (гумат такия, зола и т.д.). Профилактика болезней по листу ( сыворотка. раствор бесараба).