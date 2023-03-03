Самая простая инструкция выращивания рассады капусты

Урожай капусты во многом зависит от качества рассады. Рассказываем, как правильно вырастить здоровые и крепкие сеянцы.

Готовим грунт:

За 2-3 недели до посева, грунт нейтрализуем золой или известью. На ведро грунта - 30 гр. извести или 1 стакан золы. Через неделю пролить грунт триходермой или фитоспорином. Все это мы делаем что бы избежать болезнь кила капусты.

Посев:

В посадочные ящики с грунтом опускаем семена на глубину 0,5-1 см., увлажняем и прикрываем пленкой или стеклом. Размещаем в теплом помещении.

Всходы:

Через 3-5 дней должны появиться всходы. После появления зелени выносим рассаду в прохладное помещение и первые 2 недели досветка круглосуточно. Главное свет и прохлада. (+15 днем, а ночью на 4-5 градусом меньше). Далее свет 14 часов.

После всходов через две недели:

Обработать фитовермом, триходермой или агровертином.

Появление первых двух настоящих листочков:

Подкормить монофосфат калия 20 г. на 10 л. воды. или азот+калий+фосфор (20:20:20) 10 г. на 10 л. воды.

Рост листвы:

Опрыскать мочевиной (30 г. на 10 л. воды) по листу из распылителя с микроскопическими отверстиями, то есть не капли должны попадать, а как будто туман рассеиваться.

Рост 4-5 листьев:

Профилактика вредителей фитовермом (4 мл вещества на литр).

Закалка рассады:

За две недели до высадки в грунт рассаду надо постепенно закаливать на улице.

Высадка в грунт:

Подготовить лунки, внутрь поместить минеральные удобрения или органику, добавить отпугиватели медведки. Высаживать капусту аккуратно, стараясь не повредить листья. Полить.

Через две недели после высадки в грунт:

Обработать капусту любым из препаратов: Сэмпай (5 мл. на 10 л. воды) и Ридомил (25 г. на 10 л. воды). Если одолевают слизни, рассыпать между грядками грозу.

Окучивание:

Провести окучивание капусты, не затрагивая листья.

Формирование качанов:

Для получения больших качанов подкормить аммиачной селитрой 50 г. на 10. л. воды.

Окучивание:

Еще раз окучить капусту для получения качественного урожая и капустная муха не будет так доставать.

За месяц до сбора урожая:

Обработать от вредителей Сэмпай (5 мл. на 10 л. воды).