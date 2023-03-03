Петуния: полив и кормление

Всем здравствуйте, сегодня хочу поговорить о том как надо поливать петунию.

Друзья, всегда стараетесь поливать или утром рано или вечером после пяти часов вечера - это самое оптимальное время когда нужно поливать, а также надо кормить, кормить надо раз в 10 дней примерно, да и вообще любой цветок любит периодические подкормки, потому что в подкомке находится дополнительное питание для растений.

Как определить стоит поливать или не стоит. Вот обратите внимание, видите, у нас здоровый кустик петунии

Вот эти вот листики у нас видите, стоят как штыки, не падают не вянут значит эту петунию поливать ни в коем случае не надо. Пока у нее есть влага не трожьте пускай она сидит в таком положении. Также и здесь вот видите у нее листики торчком стоят

Значит у нее достаточно влаги не поливаем.

Чтобы петуния не желтела и не портилось, чтобы корневая система не замокала часто поливать не надо.

Какую надо петунию поливать, вот обращаю ваше внимание как только она правитель вешает свои листики, все значит корневая уже там стакане, мы же не можем заглянуть каждый раз заглядывать в стакан, значит там уже сухо

Видите, она опускает свои листья вот они они бедненькие листики показывают нам то что все хотят пить. Вот в этот момент обязательно надо поливать. Как вы заметили, листья опустила значит хорошенько, хорошенько ее попоите водой. Таким образом через полчаса она вся оживет, окрепнет.

Также напоминаю, если вы хотите, допустим, покормить растение свои что необходимо надо сделать, надо заранее подготовить почву. При подкормках должна почва быть влажная, достаточно влажная. Ни в коем случае нельзя на сухую кормить так как можно обжечь корневую систему, а также кормите вечером или рано утром, но заранее вы должны пролить если вы например, завтра-послезавтра собираетесь покормить то всю петунию заранее пролейте водичкой. И через два дня можете смело кормить любым комплексным удобрением.

Сейчас поговорим об удобрении каким я пользуюсь, но друзья, смотрите вот она у меня у такое удобрение

Здесь на колпачке есть такая мерная дозировка. 10 миллилитров у меня идет на 1 литр воды вот такой маленький колпачок на 1 литр воды. Здесь 200 миллилитров это идет на 20 литров воды стоит он 40 рублей в любом магазине. Она также служит и для комнатных растений, цветов, а также и для любых уличных. Здесь все необходимые микроэлементы

Азот, фосфор, калий также магний, железо и медь, и так далее 10 миллилитров идет на 1 литр.

Я ей пользуюсь три раза. Первый раз я подкармливаю когда растение очень маленькое, распикированое, но маленькое. Вторую я подкормку делаю перед бутонизацией когда цветок у меня выходит на бутонизацию я кормлю обязательно вот этим удобрением.

Второй раз я перед бутонизацией кормлю, а третий раз делаю эту подкормку уже примерно через два-три месяца после цветения когда я вижу что цветку что-то прям сильно не хватает он разросся куст и цветение допустим, уменьшается для этого я делаю третью подкормку. Мы конечно, помимо у всех этих подкормок этим удобрением я также применяю и другие, например, такие как "Фертика" и "Кимира".

Каждые десять дней я стараюсь подкормить растение, это идет ему на пользу, также зеленые листики становится и в момент бутонизации кустику необходимы микроэлементы.