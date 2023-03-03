Баклажаны на рассаду

Добрый день, сегодня я сделаю небольшой обзор о том как у меня растут мои баклажаны. Баклажаны я сеял на рассаду "алмаз", а также баклажан "Мария".

Очень хорошие сорта, я их каждый год сею себе на рассаду для себя не для продажи, а для себя.

Обращаю ваше внимание, что баклажан лучше не пикировать и его лучше сразу сеять семечкой или в стакан, или вот в такие вот плошки

Моей рассаде около месяца. Месяц назад я посеял семенами насыпал баночку грунтом, залил теплой водой, вода впиталась, разложил семена чтобы они, самое главное, не прикасались друг к другу и засыпал верхним слоем, примерно полтора сантиметра.

Баклажан входит очень быстро, где-то примерно, на пятый-шестой день. Температура должна конечно быть 20-25 градусов после этого необходимо понижать температуру до 20-22 градусов. Сильно понижать температуру не стоит, потому что баклажан теплолюбивый.

Баклажан "алмаз" - это у меня ранний сорт, плоды имеют 200-220 грамм, достаточно крупные, баклажан он также идет для приготовления всевозможных блюд. Он идет без горечи, белого цвета в надрезе беленький, вообще очень хороший.

Я вам советую посеять его на рассаду, если нет такой возможности где-то купить в рассадном варианте.

Что нужно делать когда, вот например, сидит баклажан без пикировки, его необходимо по мере роста подсыпать немножечко землей, а также не забывайте друзья делать каждые десять дней подкормки. В принципе можно пользоваться "кимирой-люкс" она идет, знаете, как и в жидком состоянии и в сыпучем. Если в жидком состоянии я кормлю так - чайную ложку на 5 литров воды каждые десять дней. Фактически за 10 дней только только успевает просыхать. Потому что сейчас плохо просыхает и фактически, получается, что я кормлю каждый раз при поливе.

Они также сейчас хотят кушать это необходимо рассаде как для зелени так и для корневой системы.

Баклажан высотой кустики 50-60 сантиметров, очень мощные. Все это мы увидим друзья, в процессе когда я буду пересаживать их на постоянное место.