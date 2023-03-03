К 2035 году у 50% населения Земли будет избыточный вес и ожирение

Около 2,6 миллиарда человек во всем мире, или 38% населения уже имеют избыточный вес или страдают от ожирения, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на отчет Всемирной федерации ожирения.

"Однако, согласно текущим тенденциям, согласно исследованиям, через 12 лет ожидается увеличение этого числа до более чем до 4 миллиардов человек (51%)", — говорится в отчете.

Ожирение среди детей и подростков будет расти быстрее, чем среди взрослых. Ожидается, что к 2035 году этот показатель будет как минимум в два раза выше, чем в 2020 году.

Президент Всемирной федерации ожирения профессор Луиза Баур назвала исследование "четким предупреждением» и подчеркнула, что не решая проблему ожирения сегодня, мы рискуем иметь серьезные последствия в будущем".

Ожидается, что глобальные издержки, связанные с ожирением, вырастут до 4,32 триллиона долларов до 2035 года, а сегодня это 1,96 трлн долларов США. Такая высокая сумма будет эквивалентна 3 процентам мирового ВВП. Этосумма, сопоставимая с экономическим ущербом от COVID-19.

﻿Согласно отчету, рост ожирения во всем мире обусловлен такими факторами, как климатический кризис, ограничения Covid и химическое загрязнение, а также состав и продвижение нездоровой пищи.