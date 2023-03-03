Гвоздика - китайская вторая пикировка

Всем хорошего времени суток друзья, сегодня буду пересаживать гвоздику, китайскую гвоздику "Карусель", а также "Альвуда"

Очень красивые она темно-розового цвета, красивый цвет также красный с белым. Вся гвоздика у нас пахучие запах имеет обалденный, высота бордюрного роста 20 сантиметров, цветки в диаметре 6 сантиметров тоже достаточно крупные.

Вот здесь у нас идет такое положение, когда гвоздику необходимо еще раз пересадить, видите, когда тесно гвоздике, видите, одна ко одной сидит

И если в стакане места ей не хватает для развития ее необходимо обязательно пересадить в горшочек более просторный. Это может быть вот такой горшочек 500 миллиграмм, а также вот в который я пересаживаю имеет уже 600 миллиграмм

Что необходимо сделать. Необходимо немножко насыпать на низ стакана немножко земли

Вытащить из более узкого стаканчика, здесь видите, корневая система очень хорошая

Немножко его немножко распотрошить таким образом чтобы он залез в стакан

Чтобы он поместился в стаканчик и вот розеточка растения чтобы немножко скрылась, чтобы она опустилась примерно ниже каемочки

Устанавливаем по центру и засыпаем землей

Видите, что у нас получается в этом стакане кустик будет развиваться очень хорошо очень сильно. Если в этом стаканчике ему тесновато совсем видите, он страдает от того что нету места

Корневая система очень хорошая, но места мало.

Сравниваем через неделю, через две, если не пересадим в такие вот просторные горшочки, здесь тогда получится это растение начнет тянуться вверх все дальше и дальше, а это растение пересаженное оно будет расширяться это получится, что через 2-3 недели будет пышный кустик. Если его не пересаживать то получится лысый куст.

Я напоминаю, это гвоздика очень декоративная 20 сантиметров высотой, ее нужно изначально выращивать правильно если вы видите, что ей уже тесно в таком стаканчике, необходимо пересадить в более просторный и этот сам куст будет пышно цвести, радовать вас.

Далее необходимо добавить немножко марганцовки это также надо делать чтобы для обеззараживания корневой системы, а также для питания. Бывает такое, что в земле находятся вредные микроорганизмы и марганцовкой их немножечко, вот таким образом полили

После этого надо дать воде впитаться, если у вас сухая земля, как у меня, то она видите, плохо впитывает, заранее желательно землю подготовить сделать ее влажной.