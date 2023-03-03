Бальзамин: особенности пикировки

Всем хорошего времени суток друзья, сегодня хочу рассказать о том что не любит бальзамин и в чем он любит сидеть расти и развиваться.

Вот, обратите внимание, очень красивый он у нас имеет разноцветную разцветветочку, сейча сон сидит у нас вот в таких вот маленьких стаканах

Здесь есть свои преимущества, свои минусы. Объясню почему - преимущество бальзамина следующий: Лучше всего пикировать в маленькие стаканы. Первую пикировку производить по вот таким вот маленьким стаканчикам

Видите, нарастает быстренько у нее корень, корневая система быстро заполняет стакан и таким образом быстрее страгивается растение с места. Если мы посадим сразу в такой большой стакан, бальзамин у нас он может потеряться в этом стакане

И долго-долго развиваться. Корневой системе долго придется заполнять этот такой вот большой горшочек. Для этого я первую пикировку делаю вот в такие 200 граммовые стаканчики. После того когда вижу что растению тесновато, растение ждет и просит 2 пересадки я его пересажу уже в более просторный стаканчик.

Видите постепенно я его пересаживаю, не весь ни сразу весь, а выбираю те которые уже достойны пересадки

Вот, к примеру, вот такой вот

Вот он, этот уже можно пересаживать, у него, видите, уже начали развиваться бутончики. Вторая пересадка ему идет только на пользу, обратите внимание, недавно я пересадил бальзамин в стаканчики

И он не заставил себя ждать, он ложится на стакан заполняет таким образом все пространство. Вообще он любит пространство, чем шире тем лучше. Да, можно посадить сразу в этот стаканчик, но лучше сделать два раза, двойную пикировку. Скоро мы увидим как он развивается здесь. Через неделю мы его не узнаем, он фактически заполнит все пространство горшочка.

Лучше всего сделайте 2 пикировки. Первую в начале когда вы видите, что в стакане ему уже тесновато, сразу пересадите, вторую пикировку сделайте. Пересадки он не чувствует к пикировке он относится положительно. Также поливайте по мере высыхания, он не сильно любит перелива ну, а также не любит сухой земли. В меру все поливаете и рыхлите.

От перелива у него также видно листва желтеет. Не забывайте также каждые 10 дней после пикировки начинать кормить. И надземная часть, и листовая масса также нуждается в дополнительном питании. Подкармливайте любым комплексным удобрением где содержится в определенном количестве микроэлементы.