Лаванда - прищипывание побегов

Лаванда у нас многолетняя, она у такого цвета зеленого, еще у нас бывает она серого цвета.

Два вида сиреневым цветом цветет. Цветы также имеют ароматный запах и сама листва необыкновенно ароматный запах имеет, очень прекрасный похоже на духи. Вот кто знает о чем я говорю, тот не поймет.

Высота у растения 40 - 50 сантиметров сажают его на постоянное место. Я их выращиваю из семян, обратите внимание, со своих кустов которые цветут у меня на даче я собираю семена в течение лета. Храню в сухом месте, потом просеиваю семена через сито. У меня получаются семена, я их сею где-то в середине января начинаю сеять.

Позже можно также попробовать вам посять. Весной быстрее все растет и она еще успеет вырасти и радовать вас своим цветением.

Цветет она в первый год, потому что мы ее сеем рано, она у нас зацветает где-то примерно к июлю месяцу.

Что нужно сделать для пышного куста, чтобы рассада в этом маленьком положении начала правильно развиваться. Я ее всегда прищипываю, прищипываю я вот этот центральный побег

Серединку я прищипываю или ногтем вот видите

Или можно пользоваться таким маникюрными ножницами

Самое главное не забывать о том что это идет на пользу самому кусту. Лаванда при этом начинает расширяться вместо того чтобы тянуться.

Это делается один раз дополнительные побеги не заставят себя ждать кустик будет укрепляться и вот такой пышечкой будет расти вместо того чтоб тянутся в стебель. Обязательно в начальной стадии, когда будет примерно 8 - 10 настоящих листиков, в этот момент один раз макушечку прищипните обязательно чтобы был пышный кустик