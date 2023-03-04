ABC: генпрокурор США Меррик Гарланд посетил с тайным визитом город Львов

Телеканал ABC со ссылкой на источник в Министерстве юстиции США сообщил, что генеральный прокурор Соединённых Штатов Меррик Гарланд посетил с тайным визитом город Львов на Украине.

Источник ABC утверждает, что визит Гарланда во Львов состоялся по приглашению генерального прокурора Украины Андрея Костина для участия совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским и международными партнерами Киева в конференции United for Justice.

Кроме того, генпрокурор США, находясь во Львове с визитом, детали которого не были обнародованы из соображений безопасности, Гарланд провел ряд встреч.