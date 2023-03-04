Глава Госдепа США объявил о новом пакете военной помощи для Украины
2023-03-04 01:54
Государственный секретарь США сообщил подготовке нового пакета военной помощи Киеву.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму в 400 миллионов долларов. Его слова привела пресс-служба главы американского Госдепартамента.
По словам высокопоставленного чиновника, пакет стане 33-м с августа 2021 года. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Bradley и другое военное имущество.
Энтони Блинкен подчеркнул, что США продолжат объединять мир вокруг Украины, а также отметил активное участие более 50 стран в поддержке народа этой страны.
Опубликовано: Максим Алексеев