Глава Европейского парламента прибыла с визитом в Киев

Высокопоставленный европейский парламентарий Роберта Метсола прибыла с столицу Украины с официальным визитом.

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в столицу Украины. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Хорошо вернуться в Украину. Страну, которая пожертвовала всем ради наших идеалов", - написала она.

Роберта Метсола отметила, что дом украинцев в Европейском Союзе. Свое послание она написала на английском и украинском языках.