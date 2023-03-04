Глава Европейского парламента прибыла с визитом в Киев
2023-03-04 02:01
Высокопоставленный европейский парламентарий Роберта Метсола прибыла с столицу Украины с официальным визитом.
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в столицу Украины. Об этом она сообщила в своем Twitter.
"Хорошо вернуться в Украину. Страну, которая пожертвовала всем ради наших идеалов", - написала она.
Роберта Метсола отметила, что дом украинцев в Европейском Союзе. Свое послание она написала на английском и украинском языках.
Опубликовано: Максим Алексеев