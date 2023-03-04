Антонов обвинил США в нападениях диверсантов на Брянскую область

Российский посол в США заявил об ответственности США за нападения диверсантов на Брянскую область.

Администрация США несет опосредованную ответственность за нападения диверсантов на Брянскую область, так как она "вдохновляет" своих сателитов на такие действия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Каждая партия американского оружия разжигает в киевских бандитах чувство вседозволенности. Вдохновленые поддержкой США они способны на самые жестокие действия", - сказал он.

Антонов подчеркнул, что за спинами людей,стрелявших в мирных жителей, стоит Вашингтон, который также несет ответственность за содеянное.